Za odstranitev razrasle vegetacije imajo en mesec

Obrezovanje in vzdrževanje živih mej, grmičevja, dreves in ostale vegetacije na zasebnih površinah ob cestišču tako, da je zagotovljena preglednost ceste, da se veje ne dotikajo kablov javne razsvetljave ter da je prometna signalizacija vidna in dostopna, je dolžnost vsakega občana. Na to je v prejšnjih dneh vse svoje prebivalce pisno opozorila Občina Doberdob, ki hkrati napoveduje, da bo s kršitelji odslej manj tolerantna.

Povod za županovo pismo, ki so ga občinski delavci v prejšnjih tednih raznesli po vseh domovih, je bilo oktobrsko dogajanje v Jamljah, kjer je v večernih in nočnih urah večkrat prišlo do izpada elektrike. »Izpadi so zadevali samo javno razsvetljavo, v temi pa je ostajala skoraj vsa vas. To se je dogajalo kakšna dva tedna. Z občine smo seveda o izpadih obvestili pristojno podjetje, nakar so delavci večkrat prišli na teren in iskali napako v omrežju, naposled pa so ugotovili, da je bil problem drugje. Do izpadov je prihajalo zaradi nekaterih vej, ki so bremenile kable in prekinjale dobavo električne energije,« je za Primorski dnevnik razložil doberdobski župan Fabio Vizintin in pristavil, da so se podobne težave že pojavile v prejšnjih letih, npr. leta 2019 v Doberdobu.

Občina, je pojasnil, je oktobra po ugotovitvi vzroka izpadov takoj poskrbela za odstranitev vej, saj ustrezna javna razsvetljava pomembno prispeva k prometni varnosti, hkrati pa se je uprava tokrat odločila tudi za izdajo odloka, s katero bi lastnike zemljišč ob občinskih cestah spodbudila k večji vestnosti.

»Razen v primerih, ko zakon določa drugače, se za kršitve določb občinskih odredb dodeljuje upravne sankcije v vrednosti od 25 do 500 evrov,« piše v pismu. Občina Doberdob občane poziva, naj na svojih parcelah ob občinskih cestah in pločnikih odstranijo kritično vegetacijo v roku 30 dni, sicer bo za to brez nadaljnjih obvestil poskrbela občinska uprava.

