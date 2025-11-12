VREME
Za primer izginulega poštarja trije osumljeni

Preiskovalci sumijo, da sta vpletena njegova partnerka, njen polbrat in njen sin

Spletno uredništvo |
Gorica |
12. nov. 2025 | 12:07
    Za primer izginulega poštarja trije osumljeni
    Preiskava na domu izginulega Vita Mezzalire (TIBALDI)
Po odkritju ostankov trupla, ki naj bi verjetno pripadalo upokojenemu poštarju Vitu Mezzaliri so na podlagi preiskave na domu in doslej zbranih podatkov osumljene tri osebe, so sporočili goriški karabinjerji. V njegovo izginotje naj bi bila vpletena, kot smo že poročali, njegova partnerka Mariuccia Orlando in njen polbrat Moreno Redivo, po novem pa tudi njen sin Andrea Piscanec. Obtoženi so umora in skrivanja trupla.

Na vrtu hiše v Zdravščinah, kjer je izgunuli poštar Vito Mezzalira živel, so preiskovalci našli vrečo z ostanki trupla, ki jih trenutno pristojne sodno-zdravstvene oblasti preiskujejo.

