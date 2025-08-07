Za prostovoljno društvo selitev predstavlja nezanemarljiv problem

»Naših tečajev se je skozi leta udeležilo na stotine občanov, pretežno gre za tuje državljane iz Bangladeša in velika večina je žensk,« pravi Arturo Bertoli, predsednik tržiškega društva AMI (Associazione Monfalcone Interetnica). Cilj le-tega je spodbujati procese družbenega vključevanja priseljencev v mestu. Za to si z najrazličnejšimi dejavnostmi - od medkulturnega praznovanja božiča do skupinskih kolesarjenj –, vsakodnevno prizadeva približno 35 prostovoljcev. Med najpomembnejšimi aktivnostmi društva AMI so prav gotovo tečaji italijanskega jezika.

Društvo, ki sloni izključno na prostovoljstvu, bo moralo po novem zamenjati sedež. To pa predstavlja nezanemarljiv problem, saj se bodo stroški znatno povišali.

Priseljenih 30 % prebivalcev

Društvo AMI se je rodilo januarja 2018 na pobudo skupine ljudi, med katerimi so bili tudi vzgojitelji, ki so se želeli posvetiti naraščajočemu pojavu priseljevanja. Prizadeva si predvsem za ustvarjanje stikov med domačini in priseljenci ter za njihovo integracijo. »Bistveno premalo se v mestu vlaga v medsebojno komunikacijo,« pravi Bertoli.

V zadnjih petnajstih letih se je v Tržič priselilo približno 9000 tujih državljanov, večinoma iz držav izven EU. Dandanes predstavljajo priseljenci kar 30 odstotkov celotnega tržiškega prebivalstva, ki šteje približno 30 tisoč ljudi. Vsi razpolagajo z ustreznimi dovoljenji za prebivanje in so večinoma zaposleni v tovarni Fincantieri ali drugih obratih na območju. »Zlasti priseljenci iz Bangladeša so tisti, na katerih sloni lokalna ekonomija,« pojasnjuje Bertoli. Slednjim vseeno močno nasprotuje tržiška občinska uprava, do katere je Arturo Bertoli zelo kritičen. Občina namreč ni nikoli podpirala delovanja društva AMI, ki ni nikoli bilo deležno nikakršne javne podpore. »Vedno smo se zanašali izključno na delo prostovoljcev,« izpostavlja predsednik društva, ki šteje trenutno približno 60 članov in podpornikov, od katerih je 35 prostovoljcev aktivnih vsak dan ali skoraj.

V sedmih letih delovanja so društvo gostile druge ustanove, kar pa zaradi raznih razlogov ni več mogoče. V septembru bi radi kot običajno začeli s tečaji, vendar jih skrbi za lastno preživetje. V ta namen člani društva prosijo za pomoč in prirejajo javno nabirko. Prispevke sprejemajo na račun: IT33A0887764610000000349837.