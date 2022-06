Za ribe usoden pralni prašek

V Vrtojbici je danes dopoldne prišlo do popolnega pogina rib od območja pod avtocesto v Vrtojbi vse do tamkajšnje centralne čistilne naprave. »Po prvih ocenah je poginilo čez 80 kilogramov oziroma več kot tisoč rib,« pravi Egon Dolenc, gospodar ribiške družine Renče. Da se voda v Vrtojbici peni in da je poginila večja količina rib, so bili ribiči včeraj zjutraj obveščeni preko Regijskega centra za obveščanje.

Po neuradnih informacijah so se v enem od skladišč v poslovni coni Lavžnik prevrnile palete s pralnim praškom za pomivanje posode. Približno tisoč litrov snovi je tako preko meteornih voda spralo v potok. »Ta kemikalija po izjavah civilne zaščite na srečo ni strupena in se ne bo usedla na dno. Ribe je sicer pomorilo, a se bodo v roku enega leta, ali pa tudi manj, ponovno naselile na to območje,« pravi Dolenc. Kljub temu, da snov ni strupena, je bilo za ribe usodno dejstvo, da pralno sredstvo nase veže kisik, poleg tega, pojasnjuje Dolenc, pralni prašek ribam »zažge« škrge. »Ribe so se praktično zadušile,« dodaja. Na kraju dogodka so posredovali tudi novogoriški poklicni gasilci in člani Prostovoljnega gasilskega društva Šempeter-Vrtojba, ki so omejili iztekanje snovi v potok. O dogodku so bile obveščene tudi pristojne službe in organi v Italiji. Slovenski gasilci so ob 11.15 seznanili z dogodkom goriške kolege, tako da so se kmalu zatem v Rupo odpravili pripadniki enote, ki je specializirana za jedrske, biološke, kemične in radiološke intervencije (NBCR). Skupaj z njimi so iz Vipave, v katero se Vrtojbica izliva nekaj kilometrov gorvodno, vzeli nekaj vzorcev vode tudi tehniki deželne agencije Arpa; med prvimi preverjanji na italijanskem državnem ozemlju niso ugotovili sledi pralnega praška.