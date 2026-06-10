Pred kratkim preminuli raziskovalec in zgodovinar Branko Marušič je imel veliko znancev, prijateljev in sodelavcev na obeh straneh meje, saj je veljal za enega najbolj vidnih poznavalcev goriške preteklosti. Na spominskem večeru so se mu v ponedeljek poklonili tudi v Kulturnem domu v Gorici, kjer je Branko Marušič velikokrat predaval. Srečanja se je udeležilo mnogo ljudi, dogodek pa je sovpadal tudi s predstavitvijo knjige Zapisi o TIGR-u, nekakega zbornika Marušičevih zapisov. Večer je uvedel kratek video posnetek z Marušičem, ki je bil posnet novembra lani v Kulturnem domu. V sproščenem pogovoru je zgodovinar iznesel nekaj svojih spominov iz mladosti, ko Goriška še ni bila razdeljena. Omenil je tudi žalost staršev, ki so po razmejitvi zapustili ljubljeno Gorico in so jo ponovno obiskali šele kakih deset let kasneje.

Priljubljen med študenti

Uvodne misli spominskega večera je izrekel predsednik Kulturnega doma, Igor Komel, ki je navedel, da je bil Marušič zelo navezan na naš prostor in je bil tisti cenjeni gost, ki je kot prvi predaval v Kulturnem domu po njegovem odprtju novembra 1981. Bil je del nas in ni nikoli pozabil zamejstva, je pristavil Komel in dodal, da je bil namen predstaviti knjigo o TIGR-u skupaj z njim, a je žal smrt preprečila izpolnitev te želje.

O pokojnem zgodovinarju je spregovorila novogoriška zgodovinarka Kaja Širok. O njem je povedala, da je bil eden najboljših poznavalcev goriške preteklosti in je za sabo pustil bogato zapuščino dognanj in dokumentiranih ugotovitev, zlasti še pri proučevanju zapletene zgodovine Primorske. Dodala je, da je bil med študenti zgodovine zelo priljubljen in jim je z nasveti rad pomagal pri njihovih raziskovalnih naporih. »Njegova vrata so bila vedno odprta in je nam, mladim študentom, znal vedno svetovati, kje in kako najti pravšnje zgodovinske namige in podatke,« je povedala Širok. Pristavila je, da je Marušič bil odličen pričevalec našega časa in uveljavljen tudi v mednarodnih krogih. Posvetili so mu tudi knjigo Mesto na meji, ki je pravkar izšla.