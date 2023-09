Za šolske učbenike tudi do 400 evrov stroškov

V goriških papirnicah in knjigarnah imajo v teh dneh polne roke dela. Ob začetku šolskega leta se namreč tudi na Goriškem šolniki in starši s seznamom šolskih učbenikov v rokah odpravljajo po naročila. Veliko jih knjige še čaka, kajti tudi letos so predvsem italijanski distributerji pozni, spopadajo pa se tudi s podražitvijo, ki zajema tako učbenike kot ostale šolske potrebščine.

»Vse se je podražilo, podražil se je papir in drug material za izdelovanje knjig,« so povedali v goriški Katoliški knjigarni, kjer priskrbijo učbenike tako za slovenske kot italijanske šole. »Tako se namreč dogaja vsako leto v tem obdobju,« so v papirnici Copis potrdili, da letošnja podražitev ni novost. Koliko pa se je cena učbenikov in drugih pripomočkov pravzaprav povišala in kako si lahko družine pomagajo?

»Za nakup vseh učbenikov na seznamu razredov italijanskih drugostopenjskih srednjih šol družine potrosijo tudi do 350 evrov,« so nam zaupali v Katoliški knjigarni. Nakup vseh obveznih učbenikov iz seznama za razred višje srednje šole s slovenskih učnim jezikom lahko znaša tudi 300 evrov, če ne upoštevamo priporočenih učbenikov, celoten seznam pa okrog 400 evrov.