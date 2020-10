Za stezo okoli jezera ne bo treba razlaščati zemljišč

Doberdobska občina je sprožila postopek, v okviru katerega bo v zemljiško knjigo vpisana služnost za parcele ob Doberdobskem jezeru, po katerih bodo zgradili novo sprehajalno stezo. Ob vzpostavitvi služnosti bodo lastniki ohranili svojo lastninsko pravico, tako da ne bo potreben veliko dražji in bistveno bolj zapleten razlastitveni postopek.

Na oglasni deski občine so nedavno objavili obvestilo, s katerim opozarjajo na začetek postopka, ki zadeva petdeset parcel in preko sto petdeset lastnikov in njihovih dedičev. Med preverjanjem so ugotovili, da so v zemljiški knjigi še vedno vpisani tudi nekateri domačini, ki so rojeni v začetku prejšnjega stoletja, tako da so po vsej verjetnosti umrli že pred mnogimi leti; nekaj je tudi takih, ki so nedosegljivi. Vsem drugim bo občina poslala pismo, s katerim jih bo seznanila z začetkom postopka za vpis služnosti za njihove parcele. Kdor bo želel, bo imel možnost, da vloži priziv. Za pisma bo občina porabila približno pet tisoč evrov, ki jih je že vključila v proračun.

»Gre za odločilen korak na poti do izgradnje steze okrog jezera. Ko bomo rešili vozel služnosti, bomo lahko poskrbeli za pripravo dokončnega načrta, nakar se bodo lahko začela dela,« napoveduje doberdobski župan Fabio Vizintin in pojasnjuje, da je uresničitev načrta v celoti vredna 173.330 evrov; za gradbena dela kot taka bo šlo 124.700 evrov, medtem ko bo preostali del zneska namenjen načrtovanju, varnosti in tehničnemu preverjanju ob zaključku gradnje.