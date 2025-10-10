Za Travnik spet iščejo smreko ali belo jelko

Z goriške občine sporočajo, da bi tudi med letošnjim decembrom na Travniku radi postavili božično drevo. Zaradi tega iščejo smreko ali tudi belo jelko, ki bi med prazniki krasila glavni goriški trg. Drevo mora imeti lepo obliko in v višino meriti približno 18 do 20 metrov. Pri tem pa bi se radi izognili temu, da bi drevo posekali izključno za okras, raje bi dobili drevo, ki ga nameravajo v vsakem primeru posekati, ker je postalo preveliko in je zato nevarno za bližnje domove. Za stroške sečnje in prevoza bo poskrbela sama občinska uprava.

Občinski odbornik Francesco Del Sordi pojasnjuje, da si je že od začetka prizadeval za bolj trajnosten in etičen pristop »Že od prvega imenovanja sem želel uvesti ta nov, bolj trajnosten in etičen pristop«. Ko se je prvo leto v vlogi odbornika soočil s to težavo, je pomislil na to rešitev, saj so mu predlagali, da po tradiciji posekali drevo iz bližnjih gozdov v Sloveniji.

Tisti, ki bi radi predlagali drevo s svojega dvorišča, se lahko obrnejo na občinsko službo za varstvo okolja, in sicer pokličejo na telefonsko številko 0481 383 469 / 204 ali pišejo na naslov elektronske pošte ambiente@comune.gorizia.it.