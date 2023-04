Za upepeljevalnico potrebni trije milijoni

Občinski odbor je v prejšnjih tednih opravil pomemben korak naprej za izgradnjo upepeljevalnice ob goriškem pokopališču. Sprejel je namreč končni projekt in tehnična poročila, v katerih je razčlenjen potek del.

Od dveh do treh milijonov

Glede na začetna predvidevanja so se, tako kot v marsikaterem drugem primeru, precej povečali stroški zaradi povišanja cen gradbenih materialov. Ko je občina lansko leto izpeljala razpis za javno naročilo s formulo javno-zasebnega partnerstva, se je na prvo mesto uvrstila naveza podjetij Altair Funeral, Edilver, Its in dr. Paolo Marangon z ekonomskim okvirom v višini 2.028.574 evrov. Javno naročilo so takrat razpisali na podlagi študije tehnične in ekonomske izvedljivosti, za katero so uporabili cenik Dežele FJK iz tistega obdobja (april 2021). Ko je občina objavila rezultate razpisa, maja 2022, so bile cene krepko višje. Vrednost del se je tako povzpela na 2.811.069 evrov, v novem letu pa so morali ceno še prilagoditi. Sedanji ekonomski okvir projekta znaša torej skoraj tri milijone evrov, točneje 2.965.426 evrov. Naveza podjetij je v skladu s pogoji za javno naročilo ustanovila projektno podjetje Tempio crematorio Gorizia in prevzela nase odgovornost za gradbeni projekt. Po dogovarjanju z goriško občino je podjetje predstavilo nov ekonomski plan za projekt, pri čemer se je poleg ekonomskih sprememb tudi podaljšalo trajanje koncesije: od 28 je prešla na 37 let.