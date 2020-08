Za varnost mladih 80 tisoč evrov

Goriška občina in prefektura bosta v boj proti mamilom in varnost mladih vložili 80 tisoč evrov: v prejšnjih dneh sta goriški župan Rodolfo Ziberna in goriški prefekt Massimo Marchesiello podpisala sporazum, na podlagi katerega bodo izvedli serijo ukrepov proti preprodaji drog v okolici šolskih stavb.

Šolska poslopja so žal »strateške točke« za razpečevanje in širitev drog. Goriška občina bo zaradi tega namestila petnajst varnostnih kamer, s katerimi bodo nadzirali vhode v višje srednje šole v mestnem središču in prostore ob šolskih stavbah. Računajo, da bodo kamere postavili do konca tega leta. Vzpostavitev video nadzora, v katerega bodo investirali okrog 60 tisoč evrov, je del projekta za varnost v mestu, ki ga je občinska uprava zasnovala v sodelovanju z goriško prefekturo. Ustanovi bosta notranjemu ministrstvu na podlagi sporazuma predstavili prošnjo, da lahko posežeta po dodatnih prispevkih v višini 20 tisoč evrov. Z denarjem bodo kupili mobilne naprave za video nadzor, ki jih bodo uporabljali policisti, karabinjerji, finančni stražniki in redarji; v sodelovanju z lokalno policijo bodo organizirali tudi srečanja za ozaveščanje višješolcev o nevarnosti drog. Ob tem bodo izdali aplikacijo za mobilne telefone Scuole Sicure, preko katere bodo lahko dijaki obveščali policijo, če v okolici svoje šole opazijo kaj sumljivega.