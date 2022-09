Za zmago se bo borilo 91 posadk iz 10 držav

Danes, 22. septembra, se na Goriškem začenja eden največjih avtomobilskih spektaklov, ki bo potekal vse do nedelje, 25. septembra. Na reliju, ki bo obsegal 15 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 155 kilometrov, pričakujejo do 15.000 gledalcev. Jutri, 23. septembra, v Novi Gorici napovedujejo superspecial s startom v Kidričevi ulici ob 20.30.V soboto in nedeljo tekmovalce čakajo preizkušnje v okolici Nove Gorice, v Goriških brdih, v občini Kanal in Renče-Vogrsko ter na Trnovsko - Banjški planoti. Organizatorju, Avto moto društvu (AMD) Gorica, pomaga 60 članov, med dirko pa bo na terenu dnevno prisotnih do 350 oseb, ki bodo prispevale h kvalitetni in varni izvedbi relija. Reli bo poleg slovenskega državnega prvenstva štel tudi za mednarodni FIA evropski reli pokal in tekmovanje pokala Mitropa. Kot pravi Renato Hvala, tajnik organizacijskega odbora relija, je trenutno prijavljenih 91 posadk iz desetih držav, kar je velik uspeh. »Favoriti so vsi, saj je reli nepredvidljiv. Potrebno je veliko sreče, znanja in tehnike. Med favorite sodijo naš državni prvak Rok Turk ter dva tuja voznika, Čeh Erik Cais, ki se je dokazal tudi na mednarodnih tekmovanjih, ter avstrijski državni prvak Simon Wagner,« pravi. Kot dodaja, Mahle Rally Nova Gorica letos praznuje desetletnico obstoja, zaradi 75. obletnice AMD Gorica pa so večino pozornosti namenili superspecialu, ki se bo potekal v petek, 23. septembra, v središču Nove Gorice.Denis Mravlje, pomočnik direktorja dirke in direktor za varnost relija poudarja, da so priprave za varnost dogodka v teku že pol leta, zadnjih 14 dni pa so še intenzivnejše. »Za varnost je dobro poskrbljeno: varne cone za gledalce, nevarne cone za gledalce so označene, velik poudarek je na petkovem superspecialu v središču Nove Gorice, saj se takrat zbere veliko ljudi«. Danes, 22. septembra, se začne dirka za tekmovalne posadke, ki poteka v normalnem prometu s civilnimi vozili. V petek zjutraj so najprej na vrsti tehnični in administrativni pregledi, nato sledi »shakedown« test. Ob 18. uri sledi ceremonial in start, že prej, ob 17. uri spremljevalni program. Ob 20.31 bo start superspeciala. V soboto sledijo štiri hitrostne preizkušnje, in sicer Brda, Morsko, Ročinj in Kromberk. V nedeljo bosta na sporedu še dve hitrostni dirki, in sicer Banjšice – Trnovo – Kromberk ter Renče. Ceremonialni štart bo v nedeljo ob 15.15 pred hotelom Perla.