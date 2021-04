Zabojniki s kodo v primestnih rajonih

V goriški občini se bo v prihodnjih tednih postopoma začelo uvajanje novih zabojnikov za suhe odpadke, ki so opremljeni z identifikacijsko kodo; najprej jih bodo prejeli v primestnih rajonih (gre za območji, ki sta glede odvoza odpadkov označeni s črkama A in F), naknadno bo prišlo na vrsto mestno središče. Podjetje Isontina Ambiente bo nove zabojnike dostavilo na dom prebivalcem Ločnika, Štandreža, Podgore, Oslavja in Štmavra, ki od uvedbe novega sistema ne bodo več uporabljali rumenih vreč, temveč bodo odpadke, ki jih ni mogoče ločevati in predelati, odlagali v plastične posode z rumenim pokrovom. Nove posode so v zadnjih letih uvedli v vseh občinah Posočja z izjemo Gorice, Tržiča in Gradeža. »Pionirji« na tem področju so bili prebivalci Turjaka, sledile so občine Romans, Vileš in ostale. Z novimi kantami se način odlaganja odpadkov ni spremenil. Uporabnikom so le dodelili kodo, s katero so vsa gospodinjstva in podjetja vključili v sistem ravnanja z odpadki. Smetarji ob vsakem odvozu odčitajo kodo z ustrezno napravo. »Cilj projekta sta ugotovitev števila odvozov suhih oz. nerazgradljivih odpadkov in zmanjšanje njihove količine s pravilnim ločevanjem,« pojasnjujejo predstavniki podjetja Isontina Ambiente in pristavljajo, da se je uvedba novih kant obrestovala. Podatki kažejo, da občani že takoj po prevzemu novih zabojnikov bolj pozorno sortirajo odpadke.

