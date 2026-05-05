Načrt izvedljivosti za Malnišče bo pripravil studio iz Trsta

Postopek za sanacijo nezakonitega odlagališča na Malnišču se nadaljuje. Potem ko je marca Občina Sovodnje podjetju Multiproject iz Gorice zaupala analizo nagrmadenih odpadkov, je v prejšnjih dneh imenovala tudi načrtovalca, ki bo pripravil projekt tehnično-ekonomske izvedljivosti. Izbran je bil studio Stradivarie iz Trsta, ki bo za to prejel 102.768 evrov.

Občina bo strošek krila s prispevkom, ki ji ga je v začetku februarja zagotovila Dežela Furlanija - Julijska krajina. Vreden je 150.000 evrov in je namenjen kritju stroškov za načrtovanje in pripravljalne ukrepe za sanacijo nezakonitega odlagališča, kjer je leta 1997 podjetje iz okolice Neaplja nagrmadilo 10.500 kubičnih metrov odpadnega materiala, ki je nastal iz mletja avtomobilskih - večinoma plastičnih delov.

Kot je Primorski dnevnik že poročal, je deželni prispevek sicer posledica sporazuma o nameri, ki sta ga decembra lanskega leta podpisali sovodenjska občina in Dežela FJK. Občina bo na podlagi dogovora imela na razpolago skupno 5.050.000 evrov deželnih sredstev za izvedbo ustreznega postopka in sanacijskih del; v okviru sanacije bodo na danes degradiranem območju ob Vipavi uredili javno dostopen park z vsebinami, ki jih še snujejo.

Načrt sicer predvideva popolno odstranitev odpadkov in vzpostavitev prvotnega stanja na območju deponije, pridobitev zemljišča v last sovodenjske občine in njegovo javno uporabo z naravovarstveno oz. družbeno funkcijo. Sovodenjska občina bo deželna sredstva dobila v treh tranšah.