Začelo se je cepljenje varnostnih sil

V goriški bolnišnici se je danes začelo cepljenje pripadnikov varnostnih sil. Pod vodstvom goriške prefekture se bodo cepili policisti, karabinjerji, finančni policisti, gasilci, osebje luške kapitanije, zaporniki in civilisti, zaposleni na uradih ministrstva za notranje zadeve, ki delujejo na pokrajinski ravni. Cepljeni bodo tudi lokalni policisti. Na podlagi dogovorjenega programa bo cepljenje potekalo v štirih izmenah: dvakrat tedensko, ob ponedeljkih in torkih, bo v goriški bolnišnici, ob četrtkih in petkih pa v bolnišnici San Polo v Tržiču. Cepili bodo popoldne, od 14. do 19. ure. V tem prvem tednu bodo cepili 850 oseb, so sporočili s prefekture. Med vsako izmeno bodo lahko cepili približno 200 ljudi. Dvanajst tednov po prvem bodo prejeli še drugi odmerek cepiva.