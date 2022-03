Začenja se druga sezona Oleottove nadaljevanke

Na televizijske ekrane prihaja druga sezona nadaljevanke Volevo fare la rockstar (Hotela sem postati rock zvezda), ki jo je režiral Goričan Matteo Oleotto in so jo posneli na Goriškem. Danes ob 21.20 bodo na kanalu RAI 2 predvajali prvi dve od skupno osmih epizod; zadnji dve bosta na sporedu 13. aprila.

V glavnih vlogah nastopata Giuseppe Battiston in Valentina Bellé, poleg njiju so med protagonisti nadaljevanke še najstnici Caterina Baccichetto in Viola Mestriner, mladi igralec Riccardo Maria Manera, Tržačanka Emanuela Grimalda in novinka v nadaljevanki Anna Ferzetti. Zgodba se še naprej odvija v namišljeni vasi Caselonghe, v kateri se »spajata« Krmin in Gorica, sicer so nadaljevanko snemali še v Štandrežu, na Oslavju, v Podgori, v Koprivnem in še v nekaterih krajih na Goriškem in tudi v Sloveniji. Poleg tega so razne kadre posneli tudi v Gradišču in v Rudi. Palača, v kateri biva babica Nice (Angela Finocchiaro), je v resnici zmes med notranjostjo goriškega dvorca Lantieri in zunanjostjo vile Gallici Deciani v Cassaccu pri Vidmu.Prva sezona nadaljevanke je bila dokaj uspešna; če bo tudi tokrat tako, bodo verjetno posneli še tretjo sezono. V pričakovanju na odziv publike Oleotto piše scenarij za nov film, in sicer skupaj s Salvatorjem De Molo in s Pierpaolom Picciarellijem, s katerim sta poskrbela za uspešnico Zoran, moj nečak idiot. Oleotto je s svojo produkcijsko hišo Staragara prejel prvi finančni prispevek avdiovizualnega sklada FJK; film bi rad posnel v gorah Furlanije - Julijske krajine, kjer bo potreben tudi sneg. Film bo posvečen zgodbi dveh mladih domačinov, ki jima genialna zamisel spremeni življenje. V kratkem bodo začeli iskati igralce, veliko bo mladih. Snemanje se bo predvidoma začelo konec leta 2023.