Začenja se festival èStoria

Šotori so se v Ljudskem vrtu pojavili že na začetku tedna; s prvim srečanjem, ki bo danes ob 9.30 v gledališču Verdi, pa se uradno začenja letošnja izvedba zgodovinskega festivala èStoria. O politično-ideoloških predpostavkah fašizma se bodo na prvem današnjem srečanju pogovarjali Marco Revelli, Giovanni Stelli in Georg Meyr. Uradno odprtje bo sicer ob 16.30 v gledališču Verdi.

O vlogi športa v fašističnem režimu bo beseda tekla ob 10.30 v Herodotovem šotoru z Enricom Landonijem in Stefanom Pivatom, moderatorka bo Lucia Bellaspiga. V gledališču Verdi bo ob 11. uri Mimmo Franzinelli predaval o zgodovini fašističnih škvadristov, od začetkov med »rdečim bienijem« do »neoskavdrizma« v Saloju. Fašizem in njegov odnos s Cerkvijo pa bo tema srečanja v osrednji dvorani univerzitetnega kompleksa sv. Klare ob 12. uri. Herodotov šotor v Ljudskem vrtu bo ob 15. uri ponudil srečanje o kulturi v času fašizma: govorniki bodo Ernesto Galli della Loggia, Alessandra Tarquini in Marino Biondi ter Armando Torno. Eno »največjih nerešenih vprašanj« fašizma je njegov preobrat v smeri rasnih zakonov leta 1938. Svoje predavanje bo tej temi namenil Michele Sarfatti, in sicer ob 15. uri v gledališču Verdi. Ob 17.30 sledi, na istem prizorišču, predavanje o Ukrajini, njeni zgodovini in vojni. Vpogled v razloge za vojno, analizo stanja in perspektivo za tamkajšnje dogajanje bo ponudil Fabio Mini. Ob 19. uri bo v Ljudskem vrtu prvič nastopil igralec in publicist Andro Merkù. O odnosu med fašizmom in nacionalsocializmom bosta ob 19. uri govorila Gustavo Corni in Thomas Weber, moderator bo Marco Cimmino. V Herodotovem šotoru ob 19.30 pa bo letošnji prejemnik nagrade èStoria, Emilio Gentile, predaval o pohodu na Rim. Zgodovinski festival, ki bo potekal še jutri in v nedeljo, 29. maja, ponuja približno 120 dogodkov z več kot 200 gosti. V Ljudskem vrtu bo med festivalom potekal tudi knjižni sejem Libringiardino.

Sočasno se nadaljuje tudi filmski festival èStoria, ki ima pokroviteljstvo Dežele FJK, prirejajo pa ga v sodelovanju s Kinemaxom, združenjem Hiša Filma in Kulturnim domom. Ob 17. uri bo v Kulturnem domu na ogled film L’uomo che verrà (režiser Giorgio Diritti), ob 20.30 pa Il cammino degli eroi (Corrado D’Enrico).