Začenja se gradnja krožišča v Sovodnjah

Predvidoma v ponedeljek, prvega decembra, bo stekla gradnja novega krožišča ob vhodu v Sovodnje, če se v vas pripeljemo iz Zagraja po deželni (nekdanji pokrajinski) cesti št. 8. Nova prometna ureditev bo prispevala k večji varnosti, saj bo krožišče prisililo voznike, da krepko znižajo hitrost svojih vozil ob vhodu vas. Dela bodo trajala približno šest mesecev.Od zgoraj navedenega datuma bo prometna ureditev spremenjena: odsek Prvomajske ulice, ki poteka od mosta čez Vipavo do križišča z deželno cesto št. 8, bo zaprt v obe smeri. Promet v višini železniškega podvoza v Ulici Štradalta bo urejen z začasnim semaforjem.

Prometna ureditev na deželni cesti št. 8 v smeri Gorice in Zagraja se ne bo spremenila, vendar bo zaradi gradbišča lahko prišlo do upočasnitev. Avtobusni postaji, ki sta pri občinski hiši, bodo začasno premaknili. Ostali bosta v Prvomajski ulici, vendar bodo potniki vstopali in izstopali iz avtobusov ob Kulturnem domu.