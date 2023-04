Začenja se obnova goriške železniške postaje

Večja dostopnost in udobje ter lepši videz. To so cilji obnovitvenih del, ki jih bo v teh dneh podjetje Rete Ferroviaria Italiana (RFI) začelo izvajati na stavbi goriške železniške postaje. Gre za prvi sklop obsežnejšega posega, v katera bodo skupno vložili okrog pet milijonov evrov.

Podjetje RFI, ki je del italijanske železniške družbe Ferrovie dello Stato Italiane, bo izpeljalo serijo posegov: osredotočili se bodo na dele stavbe, v katerih se zadržujejo potniki, perone in podhod. »Z odstranitvijo še zadnjih arhitektonskih ovir in obnovo peronov, ki bodo visoki 55 centimetrov in bodo tako odgovarjali evropskem standardu, bo izboljšana dostopnost postaje,« napoveduje podjetje RFI, ki ne bo poskrbelo samo za lažji dostop in izstop z vlakov, ampak tudi za druga obnovitvena dela.

Goriško postajo letno obišče približno 750.000 ljudi. To število se bo v prihodnjih letih zaradi projekta Evropske prestolnice kulture po vsej verjetnosti krepko povišalo, zato železniška družba, Dežela Furlanija - Julijska krajina, Občina Gorica in avtobusno podjetje APT že dalj časa razmišljajo o preureditvi celotnega območja postaje. Le-ta, piše v tiskovnem sporočilu podjetja RFI, je vključena na prednostni seznam lokacij, v katere nameravajo vlagati. »Cilj je okrepitev njihove vloge prometnih vozlišč in servisnih vozlišč,« pojasnjujejo.V prvem sklopu del bo izvedena celovita prenova stavbe in napeljav z racionalno prerazporeditvijo prostorov, tudi z vidika ponudbe novih storitev, uporabe novih materialov, posodobitve razsvetljave in opreme, razširitve površin za pešce in ovrednotenja zelenic. Posodobljeni bodo sistemi obveščanja javnosti, izboljšati pa nameravajo tudi delovanje asistenčne službe.

Iz podjetja RFI še sporočajo, da bo od danes, 20. aprila, do predvidoma 14. julija zaradi gradbišča onemogočen dostop do železniške postaje iz Ulice Carso.

Ob sami stavbi in peronih je korenite prenove potrebno celotno območje goriške železniške postaje. Pri načrtu intermodalnega vozlišča, s katerim želijo izboljšati kakovost javnega prevoza potnikov in ga nadgraditi tudi v vidiku povečanega prometa, ki ga pričakujejo zaradi EPK, goriška občina sodeluje tako z Deželo FJK kot s podjetjem APT, italijanskimi železnicami in drugimi ustanovami. Goriški župan Rodolfo Ziberna nam podrobnosti še ni želel razkriti, saj naj bi v prihodnjih tednih projekt predstavili na novinarski konferenci, že pred časom pa je bil govor o ureditvi novega terminala za medkrajevne avtobuse in postajališča za mestne avtobuse, o izboljšanju razsvetljave ter obnovi pločnikov in zelenih površin.