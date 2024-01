Začenja se obnova krminske vinoteke

V Krminu so s koncem lanskega leta zaprli vinoteko, ki se ji obeta korenita prenova, vredna kar 1,2 milijona evrov. »V prvih januarskih dneh se bo začela obnova poslopja, v katerem bo po zaslugi finančnega prispevka Dežele Furlanije - Julijske krajine in Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško zaživelo središče za promocijo Brd,« napoveduje krminski župan Roberto Felcaro. Sicer bodo za obnovo vinoteke imeli na voljo 400.000 evrov deželnih sredstev, medtem ko bodo ostali del zneska črpali iz Goriškega sklada.

Popolno zaprtje prostorov

Gradbena dela bodo predvidoma trajala sedem mesecev. Začetno so načrtovali, da bo vinoteka lahko vsaj delno obratovala med gradbenimi deli, vendar so zatem ugotovili, da varnost obiskovalcev in delavcev ne bi bila stoodstotno zagotovljena. Zaradi tega so se odločili za popolno zaprtje, sočasno so se lotili iskanja alternativne lokacije, kjer bi lahko vinoteka delovala v pričakovanju na zaključek del.

Predsednik krminske vinoteke Michele Blazic pojasnjuje, da bo za odprtje alternativnega sedeža potrebnih kakih petdeset dni, saj niso še našli oziroma izbrali ustrezne lokacije.

Ob zaključku prenove bo v vinoteki delovalo novo središče za promocijo Brd, zaradi česar si prizadevajo za povečanje članstva – trenutno ima krminska vinoteka trideset članov. V bistvu gre samo za podjetja iz krminske občine, saj tako določa statut, ki so ga sprejeli leta 1984, ko so vinoteko odprli.

V prihodnje želijo članstvo razširiti tudi na druge vinarje od Oslavja do Dolenj, sicer bodo nove člane iskali predvsem med vinarskimi podjetji, ki so vključena v konzorcij Collio. Teh je skoraj 180.