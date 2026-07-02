Pogačar na lov za peto zmago na Touru

Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo na letošnji dirki po Franciji lovil peto skupno zmago, s čimer bi izenačil rekord legend preteklosti. Glavni izzivalec bo Danec Jonas Vingegaard, iz ozadja pa bo pretil mladi Francoz Paul Seixas.Pogačar je dirko po Franciji dobil v zadnjih dveh sezonah ter v letih 2020 ob debiju in še leto kasneje. Vmes ga je dvakrat premagal Vingegaard. Oba sta na Touru spisala poglavje izjemnega rivalstva, saj sta na prvih dveh mestih končala na vsaki francoski pentlji od leta 2021 naprej.Tudi letos sta glavna kandidata za zmago, izrazit favorit pa je 27-letni Pogačar. Ta je to sezono že pri 13 zmagah po vsega 16 tekmovalnih dneh. Tudi Vingegaard je zelo uspešen z 12 zmagami, potem ko je dobil Pariz-Nico, Katalonijo in tudi Giro.Danec prihaja na Tour izjemno pripravljen in po dveh letih tudi brez težav v prvem delu sezone. Zato je pričakovati močan odpor kolesarja, ki je s slavjem na Giru postal osmi v zgodovini z zmagami na vseh treh tritedenskih dirkah.

Z zmago na Touru bi se Pogačar izenačil z legendami, kot so Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault in Miguel Indurain. Španec je zadnji od omenjenih prišel do pete zmage na Touru leta 1995. »Dirka po Franciji je vselej največji izziv v sezoni in preizkušnja, ki nas v ekipi najbolj motivira. Vsako leto pridemo na start z zavedanjem, da se lahko v treh tednih zgodi vse, kar Touru daje dodaten čar,« je v izjavi za ekipo emiratov povedal Pogačar.

Preizkušnja se bo začela v soboto z ekipnim kronometrom, na katerem pa bodo vsakemu posamezniku odmerili lasten čas. Po tridnevnem kolesarjenju v Španiji sledi selitev v Francijo, kjer je pričakovati ognjemet predvsem ob koncu drugega in tretjega tedna z zahtevnima klancema Solaison in Alpe d'Huez. Skupno kolesarje na poti od Barcelone do Pariza čaka 3333 km, od tega osem gorskih etap, štiri razgibane, sedem ravninskih ter še ena klasična vožnja na čas v 16. etapi. Zadnji dan v Parizu prinaša vnovično prečkanje tlakovanega Montmartra na poti do Elizejskih poljan. »Počutim se dobro in komaj čakam, da se dirkanje začne. Vem, da bosta ob meni fantastična ekipa in podporni štab. Zelo smo samozavestni, zaupamo drug drugemu skozi leta pa smo pridobili ogromno skupnih izkušenj,« pomen dobro pripravljene in naoljene ekipe izpostavlja Pogačar. Zanj bo največji luksuz na Touru predstavljala pomoč Mehičana Isaaca del Tora, zmagovalca dirke Auvergne-Rhone Alpes, Tirreno-Adriatico in dirke po ZAE. Del Toro je kljub vlogi Pogačarjevega pomočnika tudi med kandidati za oder za zmagovalce.