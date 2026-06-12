Zadnja dela na prometni infrastrukturi pred poletno sezono

Pred začetkom poletja so med Marino Julio in Marino Novo v teku še zadnja dela na prometni infrastrukturi. Ekipa za vzdrževanje cest tržiške občine je bila v zadnjih dneh na delu na vstopnih točkah pred plažami in hkrati na kolesarskih poteh, ki jih uporabljajo turisti in domačini.

Dela zadevajo predvsem sanacijo ceste, ki je bila poškodovana ob prehodu težkih vozil, uporabljenih za nasipavanje plaže in odstranjevanje odpadkov, ki jih je naplavilo morje med zimskimi visokimi plimovanji. Včeraj dopoldne so poskrbeli tudi za izravnavo gramozne podlage na odseku poti za pešce in kolesarje, ki pelje s stopnišča v Marini Julii proti plažama Pippo in Marina Nova. Površino so dvakrat utrdili z valjarjem, tako da je kolesarjenje po novem varnejše, saj so se v prejšnjih tednih kolesa udirala v gramoz, kar je kolesarjem onemogočalo vožnjo.

Skrbijo za varnost

Dela se bodo nadaljevala tudi na kolesarski stezi ob kanalu Brancolo, kjer bodo gramozno podlago ravno tako utrdili z valjarjem, da bi olajšali kolesarski promet in izboljšali prevoznost trase.

»Obalo pripravljamo na poletno sezono s posegi, s katerimi si prizadevamo, da bi občanom zagotovili dostopne in varne površine,« poudarja tržiški župan Luca Fasan in nadaljuje: »Marina Julia in Marina Nova sta za naše mesto in njegovo turistično privlačnost strateškega pomena, zato namenjamo vzdrževanju tega območja posebno pozornost, sicer ravnokar ukrepamo tudi po težavah, ki so jih povzročili slabo vreme in prehodi vozil, ki so jih uporabljali med nasipavanjem in čiščenjem plaže.«