Zadnje šolsko leto v stari šoli ...

Šolsko leto, ki se bo začelo čez nekaj dni, je zadnje, ki ga sovodenjski osnovnošolci preživljajo v sedanji šolski stavbi. Prihodnje leto bodo že nastanjeni v novem poslopju, ki nastaja nedaleč od sedanjega objekta. Predvidoma bo nova šola dokončana marca 2022, junija pa želi občina tudi proslaviti 40-letnico poimenovanja osnovne šole po domačinu, duhovniku Petru Butkoviču - Domnu.

Po približno štiridesetih dneh prisilnega mirovanja je gradbišče osnovne šole pred enim mesecem spet zaživelo, tako da zdaj dela potekajo s polno paro. V teh dneh se končuje izgradnja zunanjih sten, prihodnji teden bodo delavci pripravili podlago za elektro omarico. Do polovice septembra bodo končana podstrešja; v teku je tudi nameščanje priključka na vodovod in telefonske linije.Sovodenjska občina se je odločila za gradnjo nove osnovne šole, ker sedanji objekt ne ustreza veljavnim protipotresnim predpisom. Prilagoditev stavbe, ki so jo zgradili v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, bi bila draga in kompleksna, zaradi česar se je občina odločila za gradnjo novega objekta na zemljišču, ki je že bilo v občinski lasti. Nova osnovna šola bo ustrezala najsodobnejšim protipotresnim in energetskim standardom. Načrtovanje se je začelo oktobra leta 2019, izvedbeni načrt so sprejeli aprila lanskega leta. Po podpisu pogodbe z izvajalcem, podjetjem Electrix iz Červinjana, do česar je prišlo marca letos, so se dela začela junija. Po nekaj tednih je podjetje na gradbišču naletelo na ubojno sredstvo iz prve svetovne vojne, kar je seveda zahtevalo prekinitev gradbenih del in bonifikacijo območja. Prisilno mirovanje je trajalo približno pet tednov; podjetje se je ponovno lotilo dela, čim je bilo mogoče. »Vse zdaj poteka po programu, ki smo si ga začrtali; podjetje naj bi dela zaključilo marca prihodnjega leta. Nedvomno je to zadnje šolsko leto, ki ga sovodenjski osnovnošolci preživljalo v stari stavbi,« pravi sovodenjska občinska odbornica za javna dela Alenka Florenin.