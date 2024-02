Zadnji čas za odstranitev zapredkov z borov in ceder

Napočil je zadnji čas za odstranitev zapredkov pinijevih sprevodnih prelcev z borov, ceder in tudi macesnov, saj se zaradi nadpovprečno visokih temperatur iz zadnjih tednov gosenice ponekod že spuščajo z dreves v značilnih dolgih kolonah. Kot znano imajo gosenice prelcev na telesu drobne ožigalne dlačice, ki vsebujejo toksin, zaradi česar je vsak stik z njimi nevaren za ljudi in tudi za hišne ljubljenčke - pse in mačke.

Pozor na ožigalne dlačice

Ožigalne dlačice pri stiku s kožo povzročajo gosenični dermatitis. Vnetje se kaže s srbenjem in izpuščaji, ki so rdečkasti, privzdignjeni ali celo mehurčasti. Pri stiku z očmi ali dihali povzročajo vnetje očesne veznice, žrela, redko tudi težave z dihanjem in astmo. Zabeleženih je tudi nekaj hudih alergičnih reakcij (anafilaktičnih šokov) pri ljudeh, ki so bili močno izpostavljeni gosenicam.

Težave nastopijo po neposrednem stiku z gosenicami, še bolj pogost pa je prenos dlačic po zraku. Tudi živali imajo ob vdihu ali ob neposrednem stiku s strupenimi dlačicami gosenic kar nekaj težav.

Kadar pes gosenico prime v gobček, zaradi stika z veliko količino strupenih dlačic pride do hudega otekanja sluznice ustne votline, jezika in grla. Pojavijo se težave z dihanjem in požiranjem. V nekaj dneh lahko pride do odmiranja tkiva, zaradi česar lahko del jezika tudi odpade.

Kadar pes dlačice pogoltne, pride do vnetja želodčne in črevesne sluznice. Pri psu opazimo bruhanje, drisko in bolečine v trebuhu. V najhujših primerih stik z gosenico lahko privede do hudih sistemskih alergijskih reakcij, ki na koncu vodijo v smrt, oz. zadušitve zaradi močnega otekanja dihalnih poti. Ko pes pride v stik z gosenico, je treba prizadeto mesto najprej sprati, zatem je treba čim prej poiskati pomoč živinozdravnika.

Ukrepati ponekod obvezno

Zaradi nevarnosti, ki jo predstavljajo človeku in tudi domačim živalim, je v nekaterih občinah odstranjevanje zapredkov obvezno. Med njimi je tudi Gorica.

V 31. členu pravilnika goriške lokalne policije piše, da morajo lastniki zemljišč, na katerih rastejo drevesa z zapredki pinijevih sprevodnih prelcev, poskrbeti za odstranitev in sežig gnezd. Če drevesa z zapredki rastejo na zemljiščih ob cestah oz. ob hišah, morajo lastniki med novembrom in februarjem poskrbeti še za endoterapijo oz. za nanos insekticida na krošnjo, pri čemer v pravilniku lokalne policije pozivajo k uporabi bioloških oz. naravi čim bolj prijaznih sredstev. Lastniki morajo ne nazadnje poskrbeti tudi za uničenje gosenic, ko se v dolgih kolonah odpravijo iz zapredkov v pomladnem času. Kdor ne izvaja omenjenih ukrepov, tvega globo, vredno od 100 do 450 evrov.

Odstranitev in sežig

In kako lahko sploh sami varno odstranimo zapredek pinijevih sprevodnih prelcev? Najprej je priporočljivo zapredek temeljito poškropiti z lakom za lase, ki prepreči, da bi nevarne dlačice letele naokrog. Gnezdo se nato previdno odstrani v vrečo iz gorljivega materiala, ki se jo takoj nepredušno zapre. Vse skupaj se nato na varnih mestih zažge.

Celotno opravilo je treba izvajati v zimskih mesecih, preden gosenice zapustijo zapredek, in sicer tako, da se dobro zaščitimo z rokavicami, obleko, očali in zaščitno masko za obraz, ki prepreči vdih dlačic.

Iz gosenice se razvije metulj

Pinijev sprevodni prelec je vrsta metuljev. Samica metulja sredi poletja odloži jajčeca v krošnje dreves, ki jih gostijo, iz njih se razvijejo gosenice, ki prezimijo v zapredku. Po drevesu in po tleh se v pomladnih mesecih premikajo v sprevodu, zato imajo tudi takšno ime. Gosenice se zabubijo v tleh, kamor se zakopljejo.

Pinijev sprevodni prelec ima tudi nekaj naravnih sovražnikov, med katerimi so tudi samotarske ose in mravlje. Z njegovimi ličinkami in bubami se rade hranijo sinice, smrdokavre, kukavice in še nekatere vrste ptic.