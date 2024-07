Goriški gasilci so danes okrog 8.30 posredovali v Romansu, kjer so jih poklicali zaradi požara. Gasilci so ugotovili, da je požar izbrunhil v kotlovnici enostanovanjske hiše. Ko so ugotovili, da v stanovanju ni nikogar, so začeli gasiti požar in so zavarovali celotno stavbo. Zakaj je do požara prišlo, še ni znano. V njem se ni poškodoval nihče.