Goriški gasilci so danes zjutraj ob 7.15 posredovali v kraju Spessa pri Koprivnem, kjer je zagorelo v turističnem resortu. Ugotovili so, da v njem na srečo ni bilo nikogar in so ogenj pogasili. Požar se je vnel v dimniški cevi welness centra. Gasilci so ohladili prostore in jih zavarovali, nato so se lotili odstranjevanja dima. Vzroke požara preiskujejo. Na kraju je bilo iz preventivnih razlogov tudi reševalno vozilo.