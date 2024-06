Gasilci goriškega poveljstva iz Tržiča in iz Ronk so danes ponoči okrog 2.20 posredovali v gradeškem vodnem parku, od koder so prejeli obvestilo o požaru. Na kraju so ugotovili, da gorita kioska ob bazenu. Ogenj so pogasili, nato so bonificirali pogorišče in so zavarovali območje. Vzroke požara še preiskujejo. V njem se na srečo ni nihče poškodoval.