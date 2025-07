Zagorelo v zbirnem centru

Gost črn dim se je danes okrog 13. ure začel dvigati iz skladišča v zbirnem centru v Vrtojbi, v neposredni bližini državne meje z Italijo in bencinske črpalke. Zagorelo naj bi v zbiralniku za plastične odpadke, nakar se je ogenj razširil še na dva zabojnika z mešanimi odpadki in papirjem. Na prizorišče so prihiteli novogoriški in šempetrski gasilci, ki so ogenj takoj obvladali. Razmere so po besedah vodje izmene pod nadzorom, sanacija pa bo trajala dalj časa, saj je na območju skladiščenih okrog 350 kubičnih metrov odpadkov. Goriški gasilci niso posredovali, so pa prebivalce goriških ulic Cordon, Monte Ermada idr. vabili, naj zaprejo okna, saj se je dim širil proti mestu.