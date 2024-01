Zagotavljajo takojšnjo zaposlitev

Kdor zaključi šolanje oz. tečaje za kuharje in natakarje, ki jih v Gorici vodi zavod Ad Formandum, takoj dobi zaposlitev. »Povpraševanje je izredno veliko,« pravi Alessandro Infanti, direktor zavoda Ad Formandum, ki bo v kratkem lahko računalo na nove učne prostore v Gosposki (Carduccijevi) ulici v Gorici. Uradno so jih odprli včeraj, sicer jim bo Dežela Furlanija - Julijska krajina prižgala zeleno luč za njihovo uporabo v prihodnjih mesecih.

Nove prostore so pridobili v nekdanjem marketu na vogalu z Ulico Malta. Obnova se je začela novembra 2021, nakar so prvotni načrt nekoliko spremenili, da so lahko izkoristili bonus za 110-odstotno energetsko prenovo stavb. »Naložba je skupno vredna 750.000 evrov,« pojasnjuje Infanti in opozarja, da so prejeli 192.000 evrov deželnega prispevka, 30.000 evrov je prišlo iz sklada zveze Confcooperative, z njeno pomočjo so poleg tega pri Zadružni kraški banki najeli 120.000 evrov brezobrestnega posojila. S 110-odstotnim bonusom so si zagotovili približno 100.000 evrov, ostali del zneska so krili s posojilom.