Openski jusarji lahko spet upravljajo z zemljo

Za tržaško občino je to atomska bomba.« Izjava jusarskega staroste Karla Grgiča zveni morda dramatično, v njej pa je več kot kanček resnice. Zemljiškoknjižno sodišče je z odredbo določilo, da je bil prepis večine openskih jusarskih zemljišč na Občino Trst nepravilen, potrdilo je tudi, da ta zemljišča niso podvržena ločenemu upravljanju jusarskega premoženja.

Razsodba je sad prošnje za vpis razsodbe drugostopenjskega sodišča v zvezi z ločenim upravljanjem jusarskega premoženja na Tržaškem, ki jo je vložil tržaški odvetnik Peter Močnik. Zadnji kamen spotike je bil popravek vpisa velike večine openskih jusarskih zemljišč na Občino Trst. Takratni je zemljiškoknjižni sodnik in deželni komisar za ločeno upravljanje Arturo Picciotto ugodil občini. Sprejel je torej interpretacijo, ki je bila za časa avstro-ogrskega cesarstva zavrnjena, da gre pri italijanskih pojmih »la comune« (srenja) in »il comune« (občina) za isto stvar. Ta interpretacija, vztrajajo jusarji, je brez pravne podlage.

V odredbi sodnika Andree D’Alessia - Picciotto je medtem romal na drugostopenjsko civilno sodišče - je jasno zapisano, da gre za jusarska zemljišča. Za nekatere parcele je sodnik ukazal, naj se jih spet prepiše z Občine Trst na openski jus. Za veliko več zemljišč v katastrskih občinah Opčine, Repentabor in Gabrovec pa je določil, da naj se vpiše v zemljiško knjigo razsodbo rimskega drugostopenjskega sodišča iz leta 2021, s katero so sodniki potrdili, da na Tržaškem ni ločenega upravljanja jusarskega premoženja.

Karlo Grgič je v zvezi z odredbo izpostavil, da ni pomembna le za tržaško občino, temveč nosi potencialno posledice tudi za okoliške občine. Predvsem pa bi lahko prinesla zasuk za openski Park miru. Opensko strelišče se večinoma nahaja na jusarskih zemljiščih, občinski delež znaša po Grgičevih besedah pet odstotkov.