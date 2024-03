Zahtevali več družinskih zdravnikov in okrepitev socio-psiho-pedagoške službe

Zaposliti je treba nove družinske zdravnike in čim prej zapreti ambulante zdravstvenega varstva Asap. Hkrati je treba zagotoviti, da bodo družinski zdravniki ponovno imeli do 1500 oskrbovancev in da se bodo skrajšale čakalne dobe, ki so v nekaterih primerih odločno predolge. Deželni odbor za zdravje je včeraj izpeljal protestni shod pred goriško občino, med katerim so izročili dokument z vrsto zahtev in priporočil občinski upravi, v imenu katere jih je v mestni hiši sprejela odbornica za socialo Silvana Romano.

Pred občino je približno 150 navzočih nagovorila Daniela Careddu iz deželnega odbora za zdravje, ki je prebrala omenjeni dokument, s katerim zagovorniki javnega zdravstvenega sistema med drugim opozarjajo, da se je v zadnjih letih število družinskih zdravnikov zelo znižalo. Leta 2019 jih je bilo v zdravstvenem okrožju za zgornje Posočje 53, medtem ko jih je danes le še 31. Pomanjkanje družinskih zdravnikov je zdravstveno podjetje skušalo pokrpati z odprtjem 11 ambulant zdravstvenega varstva Asap. Z njihovim delovanjem v odboru za zdravje niso nikakor zadovoljni, saj poudarjajo, da gre za mašilo, ki ne rešuje težav.

Velik problem predstavljajo tudi dolge čakalne dobe. Bolniki pridejo do ambulantnih storitev v roku, ki ga predvideva napotnica, v 75 odstotkih primerov, pri čemer se morajo pogosto peljati v druge kraje po deželi. Precej slabši podatek velja za onkološke operacije, kar je po mnenju članov odbora za zdravje zelo hudo.

Po Danieli Careddu so se za mikrofonom zvrstili razni občani. Predsednik SKGZ za Goriško Marino Marsič je opozoril na kadrovsko stisko socio-psiho-pedagoške službe, katere pomoč potrebuje vse več otrok. Marsič je pozval deželno vlado, naj poskrbi za ustrezno rešitev vprašanja, ki je med družinami vse bolj občuteno, saj je po pandemiji covida 19 število otrok, ki imajo težave v odnosih z drugimi in v dojemanju, poskočilo. Marsič se je hkrati zahvalil goriški občini, ki je pred časom že podprla zahtevo po okrepitvi socio-psiho-pedagoške službe.

Pisana podpora zahtevam

V deželni odbor za zdravje so vključeni združenje ATSAM, ANPI-VZPI, Forum, krožek Arci GoNg in razni občani. K včerajšnjemu protestnemu shodu so pristopili združenje Gorizia Attiva, združenje slepih in slabovidnih iz Gorice, društvo Agorè, Unitre iz Krmina, CGIL (upokojenci in javni sektor), UIL (upokojenci), Kinoatelje, Kulturni dom, SKGZ, svetniške skupine Gorizia è tua, Demokratska stranka, Lista Martina in Noi Mi Noaltris Go ter pokrajinsko vodstvo Gibanja 5 zvezd.