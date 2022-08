»Zakaj ni Občina Gorica opozorila občane na nevarnost?«

Požari, ki so pustošili na goriškem Krasu od 16. julija dalje, so poleg posledic v naravi tudi vplivali na onesnaženost zraka, saj so se vrednosti koncentracije prašnih delcev PM10 in PM2,5 močno dvignile, tudi na ozemlju goriške občine. Ker je tudi omejena izpostavljenost previsokim vrednostim prašnih delcev lahko zelo nevarna za človeka, se pri zvezi Legambiente zaradi tega sprašujejo, zakaj goriška občina ni ustrezno in nemudoma pozvala občane k preventivnim varnostnim ukrepom. V sosednji Novi Gorici in bližnjem Tržiču sta tamkajšnji upravi, poudarjajo okoljevarstveniki, hitro povabili ljudi, naj uporabljajo zaščitne maske in se ne zadržujejo na prostem, če to ni nujno.

»Številne raziskave dokazujejo, da je izpostavljenost visokim vrednostim prašnih delcev neposredno povezana s povečano smrtnostjo in povečano bolnišnično oskrbo zaradi respiratornih in srčnih bolezni. Toksične posledice so posebej razvidne pri starejših, otrocih in bolnikih, ki trpijo za srčnimi patologijami ali kroničnim obolenjem na dihalih in astmo. Treba je biti pozorni ne samo na povprečne dnevne vrednosti, ki so jih naši upravni predstavniki uporabili kot edino referenčno točko. Raziskave namreč kažejo, da je lahko zdravje ljudi resno ogroženo tudi po razmeroma kratkem obdobju izpostavljenosti previsokim vrednostim prašnih delcev. To je razvidno tudi iz smernic ameriškega ministrstva za zdravje in raziskave, ki so jo pred nekaj leti izvedli prav v Tržiču: takrat so ugotovili, da se je tveganje za srčno kap kar podvojilo v teku petih dni, potem ko je vrednost prašnih delcev poskočila nad 50 μg/m3; to je veljalo posebej za ženske, starejše od 65 let,« so zapisali pri Legambiente. O tem so obvestili tako goriškega župana, ki je v prvi osebi odgovoren za javno zdravje, zdravstveno podjetje Asugi, deželno okoljsko agencijo Arpa in prefekturo. Občini Tržič in Nova Gorica ter druge občine na območju požara so v tistih dneh sprožile komunikacijsko kampanjo ali sprejele odredbe, s katerimi so vabile ljudi, naj zaščitijo dihala. Ranljive kategorije so tudi pozvali, naj se izogibajo nenujnim premikom. »Ni dano vedeti, zakaj se v Gorici ni uporabilo uradnih komunikacijskih kanalov, kot sta Facebook strani goriške občine ali občinska spletna stran. Komunikacija je potekala samo na osebnem Facebook profilu goriškega župana, informacije o prašnih delcih so bile med drugim vključene v splošne objave o dogajanju. Zgleda, da je občina samo enkrat uporabila sistem telefonskega opozorila (alert system), za katerega ne vemo, koliko vpisanih ima,« poudarjajo pri Legambiente.

Predvsem se sprašujejo, zakaj so goriški občani bili izpostavljeni visokim vrednostim prašnih delcev, na primer v torek, 19. julija, ko je močno gorelo pri Jamljah, in so prašni delci dosegli osupljivih 500 μg/m3 (mejo sprejemljivosti zakon postavlja pri 50 μg/m3). Dim je takrat zajel mesto in ostal ujet zaradi bližnjih gričev. »Sprašujemo se tudi, kako je mogoče, da je festival Amidei potekal na Travniku v večernih urah 21. julija, ko je vrednost prašnih delcev, ki jo agencija Arpa med drugim meri prav na Travniku, dosegla vrednost 171 μg/m3,« dodajajo okoljevarstveniki.