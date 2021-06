Zaklad lovilo 77 kolesarjev

Tako velikega odziva niso pričakovali. Pri Kulturnem društvu Sovodnje so izredno zadovoljni z uspehom lova na zaklad s kolesi, ki so ga po več letih spet priredili minulo nedeljo in na katerem je sodelovalo kar 77 ljudi. Ob odraslih domačinih so se tekmovanja udeležili tudi številni mladi in družine z otroki, ki so sončen nedeljski dopoldan želeli preživeti v znamenju zabave in rekreacije.

Udeleženci so tekmovali v 14 skupinah. Zbrali so se ob 9. uri pri Kulturnem domu Jožefa Češčuta v Sovodnjah, kjer so dobili kuverto z navodili in vprašanji, nakar so se s kolesi podali na lov za zakladom. Kolesarili so do Peči, Rubij ter sotočja Vipave in Soče. Preizkusili so se v treh različnih igrah – zbijanju kolov z žogo, lovu visečih obročev s palico in metanju žoge na košarkarski koš –, dodatne točke pa so jim prinesli tudi pravilni odgovori na vprašanja, ki so jih organizatorji posvetili občinski stvarnosti in njeni preteklosti, ter sveža jajca, ki so jih dobili pri startu in so jih morali (čim bolj) cela prinesti na cilj. Skupine so na voljo imele največ tri ure.

Ob povratku so tekmovalcem na dvorišču Kulturnega doma ponudili kosilo, sledilo je nagrajevanje. Na prvo mesto se je uvrstila skupina R’KAC, na drugo so se povzpeli Piščanci, tretje mesto pa je zasedla skupina Gamsi. Najbolje uvrščene skupine so v dar prejele steklenico sovodenjskega vina SOVino ter dobrote kmetije Sare Devetak in pekarne Cotič. »Vzdušje je bilo enkratno in odziv krepko nad pričakovanji. Iz organizacijskih razlogov nekaterih skupin žal nismo mogli sprejeti, pozitivno pa smo bili presenečeni nad željo ljudi, da bi sodelovali. Očitno si po dolgem času, ki ga je zaznamovala pandemija, vsi želimo druženja in lepih trenutkov,« pravijo pri Kulturnem društvu Sovodnje.