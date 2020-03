Zaključena prva faza del

Pred dnevi so se na svojem sedežu v Pevmi zbrali člani Združenja Krajevna skupnost Pevma, Štmaver in Oslavje, da bi pregledali stanje in se pogovorili o vprašanjih, ki zadevajo vasi na desnem bregu Soče. Sestanka se je udeležil tudi občinski svetnik Walter Bandelj, ki je zadolžen, da sledi vprašanjem omenjenih vasi.Sejo je vodil predsednik združenja Lovrenc Persoglia. V prvi vrsti so se posvetili javnim delom, med katerimi gre zlasti izpostaviti obsežne posege na pevmskem in štmavrskem pokopališču. Prvi del načrtovanih gradbenih del je zaključen. Na pevmskem pokopališču so uredili dva nova vhoda, ki omogočata prehod direktno s parkirišča. Na prvi vhod so namestili tudi nova in lično izdelana železna vrata, ki so nekaj časa bila nameščena na štmavrskem pokopališču. Zaradi novega vhoda so za nekaj metrov premestili tudi zabojnike za sveče in suho cvetje. Zabojnike za običajne smeti in odsluženo jedilno olje pa so premestili na drugo stran ceste. Člani združenja so tudi predlagali, da se stara vhodna vrata, ki gledajo direktno na cesto, zaprejo, saj ta vhod-izhod predstavlja nemajhno nevarnost za obiskovalce pokopališča. Pogovorili so se tudi o različnih možnostih širitve pokopališča, ki bodo prišle v poštev v naslednjem posegu. Širitev bi vsekakor zadevala dobršen del sedanjega parkirišča.Pogovor je stekel tudi o pokopališču v Štmavru, kjer so v kapelici namestili 50 zidnih žar, na vhod pa so ponovno postavili stara železna vrata, na katera so Štmaverci zelo ponosni. Člani združenja so predlagali, da bi občina poskrbela za odstranitev nekaterih cipres, ki s svojimi koreninami dvigujejo nekatere grobove in tudi dele zidu pokopališča. Obravnavali so tudi druga vprašanja, zlasti stanje cest, odtočnih kanalov in usadov v vseh treh vaseh.Pozornost so namenili tudi nameravani postavitvi spominske plošče padlim partizanom in civilnim žrtvam vojne, ki bo svoje mesto našla na spodnjem delu pevmskega pokopališča. Občina je že dala dovoljenje za namestitev, zdaj pa sta Krajevna skupnost in VZPI-ANPI vložila še prošnjo na spomeniško varstvo v Trst. Čim bo prispelo ustrezno dovoljenje, bo kamnosek pričel z delom.