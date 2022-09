Reševalci službe 118 so danes okrog 5. ure posredovali v enem od zaselkov v občini Števerjan, kjer sta se zakonca, stara okrog 60 let, na domu zastrupila z ogljikovim monoksidom. Prepeljali so ju v goriško bolnišnico, kjer so ju sprejeli z rumeno triažno kodo. Njuno zdravstveno stanje je resno, ampak nista v življenjski nevarnosti. Na kraju so bili tudi gasilci in predstavniki sil javnega reda. Vzroke uhajanja ogljikovega monoksida preiskujejo.