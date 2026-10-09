Zalilo je Branik in Spodnjo Branico

Včeraj zvečer, nekaj po 19. uri, je območje Branika in Spodnje Branice zajelo močno deževje z obilnimi padavinami. Reka Branica je v zelo kratkem času močno narasla, prestopila bregove in povzročila poplave. V Braniku je voda zalila več kleti in avtokleparsko delavnico, v Spodnji Branici pa je deroča voda odnesla prašičjo farmo s 30 prašiči.

Branica je po podatkih okoljske agencije Arso včeraj ob 20.40 dosegla vodostaj 409 cm. Gre za najvišjo doslej zabeleženo, vendar še nekontrolirano vrednost, zato morebitnega rekorda pri Arsu še ne morejo potrditi. Povsem suha rečna struga se je v nekaj urah popolnoma napolnila, da je voda začela prestopati bregove in poplavljati.

Zaradi poplav so bile zaprte cesta med Dornberkom in Branikom na posameznih odsekih ter cesta proti Saksidu. Gasilci skupaj z domačini še vedno odpravljajo posledice neurja.