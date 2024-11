»Zamejce« poznajo, vendar bi jih radi poznali še več in hkrati tudi bolje. Kako živijo Slovenci v Italiji in hkrati tudi drugod po Evropi in svetu, s katerimi izzivi se soočajo, kako so »zaščiteni«, katere so njihove potrebe in težave, so včeraj dijakom in dijakinjam Gimnazije Nove Gorica pojasnili senatorka Tatjana Rojc, državna sekretarka Urada vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Humar in tržaški filozof Jernej Šček. Srečanje, na katerem je bila navzoča tudi pedagoška svetovalka za šole s slovenskim učnim jezikom v Italiji Lara Pižent, je bilo vključeno v aktivnosti, ki so jih izpeljali v okviru dneva aktivnega državljanstva pod mentorstvom profesoric Suzane Černe in Danice Aščić.

Uvodoma je navzoče nagovoril ravnatelj Gimnazije Nova Gorica Andrej Šušmelj, ki je opozoril na velik pomen vzpostavljanja vezi tako s slovensko narodno skupnostjo in s slovenskim šolstvom v Italiji kot tudi z italijanskimi sogovorniki v Gorici, saj se po njegovih besedah svet ne nikakor konča z državno mejo. »Iskati moramo skupne ideje in premagovati skupne izzive,« je poudaril ravnatelj.

V nadaljevanju je Tatjana Rojc pojasnila, kako so v Italiji zaščitene manjšinske narodne skupnosti s posebnim poudarkom na Slovencih, ki živijo od Trbiža vse do Milj. Med drugim je pojasnila, da v Italiji ni zakona, ki bi zagotovil slovensko zastopanost v parlamentu, medtem ko imata v Sloveniji italijanska in madžarska narodna skupnost zagotovljeni mesti v državnem zboru.

Tatjana Rojc je tudi razložila, da so za Slovence v Italiji zelo pomembni odnosi, ki jih gojijo s Slovenijo in sploh s slovenskimi vladnimi predstavniki. »Slišiva se res pogosto,« je pristavila državna sekretarka Vesna Humar, ki je opozorila, da izven matične domovine živi približno pol milijona Slovencev.