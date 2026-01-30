Mešana slovenska ekipa do zmage na olimpijski generalki v Willingenu

Slovenski smučarski skakalci Nika Vodan, Timi Zajc, Nika in Domen Prevc so na olimpijski generalki v Willingenu dobili tekmo mešanih ekip, ki bo v Predazzu doživela olimpijsko premiero. Tekmo so zaznamovali megla in sunki vetra, Slovenci pa so zmagali z 0,6 točke naskoka pred Nemci, tretji so bili Japonci z zaostankom 17,6 točke.

Nika Vodan je danes odprla slovenske nastope in z odliko opravila svoje delo, saj je po prvi skupini s skokom, dolgim 132 metrov, Slovenijo popeljala na prvo mesto pred ZDA in Norveško.

Timi Zajc je skočil 118,5 metra in tudi po dveh skupinah je Slovenija ostala v vodstvu.

Niki Prevc se v tretji skupini nastop ni posrečil, v težkih razmerah je po daljavi 114,5 m Slovenija zdrsnila na drugo mesto. Za Nemčijo - Selina Freitag je pristala pri 132 m - je zaostajala za 24,4 točke.

Domen Prevc (128,5 m) je nastopil zadnji od slovenskega kvarteta in s svojim nastopom ni bil najbolj zadovoljen, ampak vseeno je bil dovolj dober, da je Slovenijo popeljal pred Nemčijo.

Tekmo so zaznamovale zamude, prekinitve in slaba vidljivost ob sunkih vetra, ena serija je trajala kar uro in 50 minut, tako da se je žirija tekmovanja odločila, da bo za končni izid obveljala kar ta,

V soboto in nedeljo na veliki na skakalnici Mühlenkopf sledita še po dve posamični tekmi za moške in ženske.