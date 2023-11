Avtocesto A4 bodo nocoj ob 20. uri med Redipuljo in Vilešem v smeri Benetk zaprli in jo bodo ponovno odprli jutri (v nedeljo) ob 10. uri, sporoča družba Autostrade Alto Adriatico. Na odseku bodo namreč preizkusili delovanje senzorjev, ki zaznavajo obremenitev mostov in viaduktov. Voznike bodo izločali pri Redipulji, na avtocesto pa se bodo lahko vrnili na uvozu Vileš.

Zaradi istega razloga bo promet na istem odseku danes do 20. ure potekal samo po prehitevalnem pasu.