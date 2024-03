Zapuščeni stavbi bo nadomestil nov market

V Ulici Barca bo zrasel nov market Lidl. Zgradili ga bodo na zemljišču v bližini sejemskega razstavišča oz. nasproti marketa Despar, ki ga zdaj zasedata dve zapuščeni stavbi. Zeleno luč za gradnjo novega marketa je prižgal goriški občinski svet, ki je v ponedeljek s 24 glasovi za, 11 proti in dvema vzdržanima sprejel izvedbeni načrt na zasebno pobudo (t.i. PAC) in povezano spremembo občinskega prostorskega načrta.

Pločnik in kolesarska steza

Sklep je na ponedeljkovi seji predstavila podžupanja in pristojna občinska odbornica Chiara Gatta. Pojasnila je, da sklep zadeva revitalizacijo degradiranega območja oz. dveh zapuščenih stavb, v katerih sta nekoč obratovali trgovina avtomobilskih delov Car auto in prodajalna čokolad in bonbonov Gordol. »Prostorskega načrta torej ni treba spreminjati zaradi namembnosti območja, ki je že trgovinska. Novi lastniki so za manjšo spremembo zaprosili, ker bodo obstoječi stavbi porušili in zgradili novo, katere tloris bo nekoliko odstopal od sedanjih,« je pojasnila Chiara Gatta. Po njenih besedah bo investitor moral obnoviti del enosmerne Ulice Barca, kjer bodo uredili tudi pločnik, dvosmerno kolesarsko stezo ter dva primerno označena in osvetljena prehoda za pešce. Kot je pojasnil vodja pristojnega občinskega urada Licinio Gardin, ostaja omejitev prodajnih površin nespremenjena (1500 kv. metrov). Market bo v prvem nadstropju, v pritličju pa bo pokrito parkirišče. »Sprejeto je bilo tudi priporočilo svetniške komisije, ki je predlagala, da bi bil vhod za vozila izključno iz Ulice Marani, izhod pa na Ulico Barca. Izjema bodo dostavna vozila, ki se bodo prehoda v Ulici Marani med 5. in 7. uro zjutraj lahko posluževala v obe smeri,« je povedal Gardin. Kot nam je pojasnila podžupanja Gatta, so na seji občinske komisije predstavniki družbe Lidl izjavili, da nameravajo novi market postaviti v približno osmih tednih, tistega, ki že več let obratuje v Ulici Terza Armata, pa bodo zaprli. Pogajanja za prodajo tamkajšnjih prostorov drugemu subjektu, ki ne deluje v živilskem sektorju, naj bi bila že v teku.

V razpravi je sodelovalo več občinskih svetnikov. Predstavniki opozicije so v glavnem izrazili pomisleke v zvezi z varnostjo pešcev in kolesarjev (Gardin je odgovoril, da so pristojne službe in uradi izdali povoljno mnenje glede nove prometne ureditve) ter zaskrbljenost zaradi delovnih mest in pomanjkanja načrtov o oživitvi območja nekdanjega sejmišča, ki žalostno sameva.