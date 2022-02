Zaradi fašistov pod policijskim varstvom

È gradita la camicia nera (Zaželena je črna srajca). Tako se glasi naslov nove knjige Paola Berizzija, novinarja dnevnika la Repubblica, ki se že več desetletij posveča raziskovanju fašističnih in nacističnih tolp v Italiji. Zaradi tega že tri leta živi pod policijskim varstvom. Vsakodnevno dobiva grožnje in svarila, včasih tudi konkretna ustrahovalna dejanja. Kar nekaj je novinarjev pod varstvom zaradi mafije, Berizzi pa je v Italiji in najbrž v Evropi edini, ki ga morajo policisti 24 ur dnevno varovati pred skrajnimi desničarji.

O tem in o najnovejši v nizu že kakih desetih knjig na temo neofašizma je Berizzi govoril v Ronkah na povabilo združenja Leali delle notizie. Kot je spomnil predsednik Luca Perrino, so gostu septembra lani na novinarskem festivalu tega združenja podelili nagrado poimenovano po malteški novinarki Daphne Caruana Galizia, ki jo je bomba raznesla, ker je raziskovala umazane vezi med mafijo in politiko na otoški državi. Predsednik Novinarske zbornice FJK Cristiano Degano je nato v pogovoru z avtorjem usmeril pozornost na knjigo, ki obravnava fašistično prisotnost v Veroni.

Zakaj Verona? Zaradi njene zgodovine in zato, ker je Verona danes arhetip prodiranja fašizma v inštitucije, je povedal Berizzi. Pred sto leti je to bilo eno od mest v severni Italiji, kjer se je uveljavil Mussolinijev fašizem, preden je s pohodom na Rim osvojil oblast v državi. Nedaleč od Verone je tudi Salò, kjer je vse do konca vojne delovala kvizlinška fašistična republika. Fašistična kultura je še vedno dominantna v mestu. Navijači nogometnega kluba Hellas Verona so znano leglo z nacistično ideologijo prepojenih skrajnežev. Desnica se napaja tudi v homofobnem tradicionalističnem katolicizmu in drži v pesti vse vzvode oblasti v mestu. Verona je laboratorij, ki nam kaže, kako bi lahko fašisti prevzeli oblast v Italiji in drugod po Evropi. V tem je podobna Trumpovim ZDA, Bolsonarovi Braziliji, Orbanovi Madžarski in drugim državam, kjer vladajo suverenisti.