Zaradi kršitev zakonodaje ovadili deset gradbenih podjetnikov

Karabinjerji oddelka za nadzor nad spoštovanjem zakonov v delovnih okoljih so konec maja poostrili nadzor nad gradbišči, ki jih je zaradi raznih subvencij in olajšav na Goriškem – tako kot drugod po Italiji – v tem času ničkoliko. V okviru treh gradbenih inšpekcij v občinah Gradež, Gorica in Ronke so zaradi raznih kršitev – od nespoštovanja varnostnih in higienskih predpisov do pomanjkanja dokumentacije in gradbenih odrov, ki niso bili v skladu z zakonodajo – suspendirali delovanje sedmih gradbenih podjetij in ovadili deset podjetnikov. Odkrili so tudi enega delavca na črno, ki se je sicer ob prihodu karabinjerjev skril v podzemno skladišče; delodajalec je zaradi tega ob suspendiranju dejavnosti in ovadbi dobil še t.i. »maksi globo« za zaposlovanje delavcev na črno in preko 4000 evrov upravne denarne sankcije. Skupno so karabinjerji podjetjem naložili preko 120.000 evrov denarne kazni.