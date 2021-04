Zaradi milejših zim je škoda po pozebi še večja

Vse milejše zime prispevajo k škodi, ki jo povzroča pozeba. »V Coneglianu že sto let opazujejo razvoj rastlin in ugotavljajo, kdaj se na popkih pojavi prva zelena pika. V zadnjih letih se to dogaja od deset do petnajst dni prej kot v preteklosti, saj so zime vse milejše. Tudi letos je bilo tako; pred prihodom mase mrzlega zraku v naše kraje je bilo izredno vroče, ponekod je bilo preko 25 stopinj. Rastline so začele poganjati, tako da jih je zatem pozeba še močneje prizadela,« poudarja goriški agronom Andrej Drosghigh, ki trenutno poučuje na kmetijskem zavodu v bližini Trenta. Po njegovih besedah so ohladitve v marcu in aprilu nekaj povsem normalnega; do njih je tudi v preteklosti vedno prihajalo. Novost iz zadnjih let po drugi strani predstavljajo zelo mile zime, zaradi katerih je v primeru pozebe škoda še toliko večja.V goriški pokrajini je bilo največ škode na zgodnjih breskvah, marelicah in kiviju; v prihodnjih tednih bo znano, ali je pozeba prizadela tudi jablane in hruške, medtem ko na trtah naj ne bi bilo večje škode. V sadovnjakih v Fari, Gradišču in okoliških krajih v nižinskem predelu goriške pokrajine so skušali sadno drevje zavarovati pred pozebo z oroševanjem, po zaslugi katerega okrog cvetov nastane leden oklep, ki jih zaščiti pred mrazom. Drosghig opozarja, da se pozeba lahko pojavi tudi v drugi polovici aprila in v začetku maja.

