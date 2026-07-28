Pallacanestro Trieste bo na trenerski klopi še naprej vodil Francesco Taccetti

Tržaški prvoligaški košarkarski klub Pallacanestro Trieste je za prihodnjo sezono na trenerski klopi potrdil Francesca Taccettija, ki je ekipo prevzel sredi minule sezone po odslovitvi trenerja Israela Gonzaleza. Gre za izbiro v znamenju kontinuitete, zaupanja in identitete, poudarjajo pri tržaškem klubu, po več mesecih, ko je Taccetti ekipo vodil preudarno, s srcem in z izjemnim občutkom pripadnosti.

»V novi sezoni se bomo borili, želimo biti konkurenčni in prikazati svoj prepoznavni značaj,« je med drugim izjavil Taccetti po potrditvi.