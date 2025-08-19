Zaradi nesreče pri Mostu na Soči težave z avtovlakom

V bližini železniške postaje Most na Soči se je včeraj popoldne zgodila železniška nesreča. Avtovlak je bil zaradi napake kretničarja preusmerjen na napačno progo, nastala je materialna škoda v višini več kot 100.000 evrov, so danes sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.

Policisti so bili o železniški nesreči pri železniški postaji Most na Soči obveščeni v ponedeljek ob 15.29. Lokomotiva s kompozicijo je vozila na relaciji iz smeri Mosta na Soči proti Novi Gorici, nesreča pa se je zgodila, ko je prišlo do napake pri spremembi kretnice, zaradi cesar je bil vlak preusmerjen na napačno progo.

Slovenske železnice so ob tem objavile, da bo zaradi nujnega popravila vagonov po izrednem dogodku avtovlak na relaciji Bohinjska Bistrica-Most na Soči-Nova Gorica in obratno vozil z zmanjšano zmogljivostjo (dva vagona za prevoz avtomobilov in en vagon za prevoz potnikov in koles).

»Zaradi občasnega velikega povpraševanja po prevozu z avtovlakom in omejenega števila vagonov ter zmogljivosti proge žal zmeraj ne moremo sprejeti vseh vozil. Svetujemo, da se na termin odhoda avtovlaka zglasite čim prej, saj se mesta zapolnijo po vrstnem redu prihoda,« so še zapisali pri železnicah, kjer prosijo za razumevanje.