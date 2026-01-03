Zaradi ogljikovega monoksida evakuirali šest ljudi

Danes, 3. januarja, je ekipa goriškega poveljstva gasilcev ob 5.30 posredovala v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe v Gradišču, potem ko so prejeli prijavo o domnevnem uhajanju plina. Po prihodu na kraj so gasilci vstopili v objekt in opravili meritve. Te so pa zaznale visoke koncentracije ogljikovega monoksida. Iz previdnosti so reševalci odredili evakuacijo šestih oseb, ki so bile v enem od stanovanj; še dve stanovanji sta bili prazni. Stanovalce je nato zdravstveno osebje, ki je medtem prispelo na kraj, prepeljalo v bolnišnico. Preverjanja za ugotovitev vzrokov uhajanja strupenega plina še potekajo. Na kraju so bili tudi karabinjerji.