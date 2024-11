Zaradi pomanjkanja družinskih zdravnikov urgence pod pritiskom

V zadnjih letih se je namreč, kot je znano, na Goriškem upokojilo kar nekaj družinskih zdravnikov: del njihovih pacientov so sprejeli drugi kolegi, ki so posledično tudi preobremenjeni, drugi so bili preusmerjeni v ambulante zdravstvenega varstva Asap, ki pa ne morejo zagotavljati kontinuirane zdravstvene obravnave in so zlasti starostnike in invalide težko dosegljive.

Prijav zaradi pomanjkljivih zdravstvenih storitev, ki jih letno prejemajo pri goriškem združenju za pacientove pravice (Tribunale per i diritti del malato), ni veliko. Kar še ne pomeni, da so razmere v javnem zdravstvu rožnate. Po številu prijav sodeč, naj bi se v primerjavi s preteklostjo na Goriškem nekatere stvari izboljšale, toda pozna se vse večje pomanjkanje družinskih zdravnikov, izpostavlja Sergio Trani, zastopnik omenjenega združenja. Zaradi tega, opozarja, se povečuje stiska urgentnih oddelkov bolnišnic.

Največ 15 prijav na leto

Vzrok za to, da malo ljudi prijavi slabe izkušnje z zdravstvom, pa je lahko tudi v pomanjkanju informacij, saj vsi niso seznanjeni z delovanjem društva za pacientove pravice, v drugih primerih bolniki svojih težav enostavno nočejo obešati na veliki zvon.

Pred leti so v združenju največ pritožb dobivali v zvezi s slabim ravnanjem zdravstvenega osebja v bolnišnicah. »V zadnjih letih pa je takih prijav vse manj, predvsem na Goriškem,« pravi Sergio Trani. Če se je namreč pred leti na združenje obračalo tudi do 50 bolnikov letno, v zadnjih letih prejemajo v povprečju po 15 prijav. Med temi, pravi Trani, pa sta le ena ali dve na račun slabega obnašanja osebja.

Zakaj pa je pomembno prijavljati pomanjkljivosti in slabe izkušnje na področju zdravstva? Prav zato, pravi Trani, ker se le s priznavanjem napak lahko izboljša išče rešitve. »Naš glavni cilj je poročanje o neučinkovitostih zdravstvenega sistema z namenom, da bi le-te odpravili. Predvsem pa ciljamo na to, da bi se slabe izkušnje, katerih so deležni občani, v bodočnosti ne ponovile,« poudarja naš sogovornik in dodaja, da si prizadevajo tudi za posodabljanje samih zdravstvenih objektov in prostorov. Brez povratnih informacij pacientov se zdravstveni sistem ne zaveda svojih pomanjkljivosti in jih ne odpravlja. »Govoriti o svojih slabih izkušnjah samo v gostilni ali med prijatelji ne bo pripomoglo k temu, da se reši težave zdravstvenega sistema. Treba jih je prijaviti,« poziva Sergio Trani.

Kako prijaviti?

V Gorici (Ulica Duca d’Aosta 111) sprejemajo ob četrtkih popoldne od 16.30 do 17.30, ob petkih dopoldne od 10. do 11. ure za nujne primere pa so na razpolago tudi izven zgoraj omenjenih urnikov in za te je vedno na voljo telefonska številka 347-2527112. Za tržiško pa so dostopni Za prijavo se je potrebno registrirati pri združenju, kar stane deset evrov. »Primeri so potem najrazličnejši. Eni zahtevajo daljši postopek in več časa, drugi so manj zahtevni,« pojasnjuje Trani. Združenje od trenutka, ko prejme prijavo, sledi posebnemu protokolu. Ko zberejo potrebno dokumentacijo, se prostovoljci obrnejo na urad za stike z javnostjo odgovorne ustanove goriške, tržiške ali tržaške bolnišnice.

Redkokdaj, toda tudi to se zgodi, imajo opravka s primeri smrti. »V teh primerih se obrnemo tudi na sodne izvedence,« pojasnjuje zastopnik neprofitnega združenja. Pogosto pa se zgodi, da se pri lažjih primerih situacija reši že v prvi fazi in se v pogovoru najde rešitev, saj gre le za nesporazum. »Veliko klicev dobivamo tudi od ljudi, ki potrebujejo določene informacije v zvezi z zdravstvom in se obrnejo na nas,« zaključuje Sergio Trani in poziva bolnike, ki so v težavah, naj brez oklevanja poiščejo pomoč.