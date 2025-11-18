Zastor nad EPK GO!2025 bo padel s »sijajnim« tednom

Četrti in tudi zaključni množični spektakel čezmejne Evropske prestolnice kulture Nova Gorica - Gorica z naslovom Brezmejne luči bo mesti povezal med 29. novembrom in 5. decembrom. Obeta se niz dogodkov in svetlobnih instalacij ter zaključek z uradno predajo štafete naslednjima mestoma, ki bosta naziv nosili v letu 2026: finskemu Ouluju in slovaškemu Trenčinu.

»Vse dogajanje se začne že 29. novembra, ko bosta mesti Nova Gorica in Gorica prvič skupaj prižgali božične luči, tako tiste tradicionalne kot pravo svetlobno pot v izvedbi Zavoda RoR, ki nas bo popeljala od novo razvitega obnovljenega Trga Evrope skozi novo razvit Epic district vse do Epica,« napoveduje Mija Lorbek, direktorica Zavoda GO! 2025. V Gorici bo istega dne začetek tradicionalnega Andrejevega sejma, na goriški Travnik bodo v prazničnem času postavili tudi drsališče z božičnim sejmom in koncertnim odrom.

Anadalova instalacija v Bombijevem predoru

Poseben poudarek so organizatorji med drugim namenili dogajanju 16. decembra, ko bo v predoru Bombi odprtje prve galerije digitalne umetnosti v Evropi, ki je umeščena v predor. Svetovno priznan turški umetnik, ki živi v ZDA, Refik Anadol, bo v tristo metrov dolgem tunelu postavil osemdeset metrov dolgo instalacijo digitalne umetnosti.