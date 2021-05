Zastora ne bi mogli dvigniti z bolj mladostno in energično predstavo

Publika se je v četrtek po dolgem času vrnila v veliko dvorano goriškega Kulturnega doma. Zastora nad spomladansko-poletnim nizom dogodkov v živo ne bi mogli dvigniti z bolj mladostno in energično predstavo, saj so na oder stopili člani plesne skupine Dijaškega doma Simona Gregorčiča in pevke šole solopetja, ki jo vodi Damijana Golavšek. Kljub obveznim maskam na obrazih so oči udeležencev izžarevale zadovoljstvo, ker je končno napočil trenutek povratka v gledališča, veselje pa je bilo videti tudi na obrazih mladih nastopajočih, ki so spet imeli priložnost, da se izkažejo pred publiko.

Pevsko in plesno prireditev so najprej nameravali organizirati na dvorišču goriškega hrama kulture, vendar so negotove vremenske razmere prirediteljem svetovale, da so večer izpeljali v veliki dvorani. Uprava Kulturnega doma je poskrbela, da je vse potekalo ob upoštevanju varnostnih predpisov. Gledalci, pretežno starši nastopajočih, so si pred vstopom morali razkužiti roke, izmerili so jim tudi temperaturo, v notranjosti pa so morali nositi zaščitno masko in se posesti po označenih sedežih. Dvorana je bila lahko zasedena le do polovice razpoložljivih mest, kot narekujejo zadnji vladni ukrepi.

Za uvodni pozdrav je poskrbel predsednik Kulturnega doma, Igor Komel, ki je bil ganjen in srečen, ker so se vrata doma končno spet odprla širši publiki.

