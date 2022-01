Zaveslali v novo leto

Sedmerica »neustrašnih« se je v soboto, 1. januarja, točno opoldne podala na novoletni kajakaški spust po Soči. To je bila že 29. pustolovščina v zimskem času, ki jo prireja Kajakaški klub Šilec v sodelovanju z ZSŠDI. Že samo število udeležencev pove, da pri novoletnih zavesljajih ne gre za množično prireditev, kot je septembrska od Solkana do Pevme, ko za veslo prime 200 in več ljubiteljev spustov po reki. Če nas spomin ne vara, se novoletne prireditve ni nikoli udeležilo več kot 15 kajakašev. Nekoliko manjšo prisotnost gre letos pripisati tudi koronavirusnim razmeram in ukrepom, zaradi katerih so odmanjkali nekateri zvesti udeleženci, medtem ko je lani priljubljen dogodek odpadel.