Zavihali so rokave in napolnili vreče

Kot vsako leto so si zavihali rokave in rešili odpadkov svojo lepo vas. V Števerjanu je minulo soboto potekal ekološki dan, ki ga s člani lovskih družin iz Števerjana in Jazbin že vrsto let prirejajo števerjanska občina, vaška civilna zaščita, kulturni društvi F. B. Sedej in Briški grič ter osnovna šola Alojza Gradnika. V soboto se je pred občinsko stavbo že ob 9. uri zbralo okrog petdeset domačink in domačinov vseh starosti, ki so se porazdeljeni v skupine ter »oboroženi« z rokavicami in vedri podali na obhod vasi.

»Nabrali smo kar nekaj smeti: v glavnem je šlo za železne in kosovne odpadke ter plastiko,» je za Primorski dnevnik povedal Marjan Drufovka, števerjanski podžupan, ki je tako kot županja Franca Padovan in odbornica Martina Valentincic sodeloval pri akciji. Odlagališč posebnih oz. nevarnih odpadkov niso našli, je še povedal Drufovka in dodal, da so prostovoljci števerjanske ekipe civilne zaščite dogodek izkoristili, da so očistili obcestne kanale na Klenčinah, kar bo pripomoglo k boljšemu odvodnjavanju meteornih voda.

»Čistilna akcija je nedvomno potrebna za spodbujanje ekološkega duha vseh občanov, predvsem mladih. Pomembno je, da so otroci in mladi nasploh del te poti, da lahko svojo sedanjost in svojo prihodnost gradijo na trdnih ekoloških temeljih in spoštovanju narave,» poudarjajo občinski upravitelji.

Čistilna akcija se je zaključila z okrepčilom na sedežu lovske družine Števerjan v prostorih Kulturnega doma na Bukovju.